Sebastian Górski dołączył do Chrobrego Głogów. Klub przedstawił nowego zawodnika

Przy powrocie do treningów trener Chrobrego Głogów, Marek Gołębiewski, zapowiedział, że w najbliższym czasie poznamy nazwisko nowego piłkarza dołączającego do zespołu. Tym zawodnikiem okazał się być Sebastian Górski grający na pozycjach lewego pomocnika i lewego obrońcy. Zawodnik podpisał z głogowskim klubem kontrakt na półtora roku.

– Całe życie spędziłem na lewej stronie boiska, czy jest to pomoc, obrona czy wahadło. Trener jeździł na moje mecze, obserwował mnie. Gdzieś to moje nazwisko przewijało się już latem, ale dołączyć udało się teraz – mówi Sebastian Górski.

Pochodzący z województwa lubuskiego zawodnik przez sporą część swojej kariery grał w tamtejszych, lokalnych klubach. Urodził się w Kostrzynie i tam zaczynał w tamtejszej Celulozie. W latach juniorskich trafił stamtąd do UKP Zielona Góra, gdzie spędził blisko 10 lat. W sezonie 2020/2021 przeszedł do Puszczy Niepołomice, gdzie spędził półtora roku - ale ostatecznie wrócił w rodzinne strony. Ostatnie pół roku był zawodnikiem Lechii Zielona Góra.

– Choć tym razem był to krótki, to udany okres. Zagrał w 14 spotkaniach, w których zdobył dwie bramki, a razem z zespołem rundę zakończył na 5. miejscu w 3. Lidze, całą jesień przypieczętowując awansem do ćwierćfinału Pucharu Polski. Zielonogórzanie z Sebastianem Górskim w składzie sensacyjnie eliminowali z rozgrywek kolejno Podbeskidzie Bielsko-Biała po jego bramce w dogrywce oraz Jagiellonię Białystok. W 1/4 PP na Lechią czeka Legia Warszawa, jednak Sebastian w tym meczu już nie zagra i będzie kontynuował przygotowania z Chrobrym do pierwszoligowej wiosny – czytamy w komunikacie głogowskiego klubu.