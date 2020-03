Sanepid Głogów: Wzrosła liczba osób w domowej kwarantannie

Rośnie liczna osób, które przebywają w domowej kwarantanne. Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie, takich osób jest obecnie 98. W porównaniu do wczorajszego komunikatu, ta liczba wzrosła aż o 73 osoby.

Ma to związek z powrotami mieszkańców naszego regionu zza granicy.

Nadzorem epidemiologicznym objętych jest 30 osób. Do wczoraj było uch 29.

W dalszym ciągu w powiecie głogowskim nie potwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem.

Według danych z godz. 14, (18 marca) w całym kraju potwierdzono 251 przypadków zakażenia koronawirusem.