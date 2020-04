Sanepid Głogów: Nie ma nowych zakażeń, ale są kolejne podejrzenia. Sanepid podaje liczbę wykonanych dotąd testów

W powiecie głogowskim sytuację epidemiologiczną monitoruje sanepid. Na 16 kwietnia liczba zakażonych osób się nie zwiększyła. To wciąż trzy te same osoby zdiagnozowane od kilkunastu dni. Kolejnych siedem jest podejrzanych o zakażenie.

Na dzień 16 kwietnia, w domowej kwarantannie przebywało 258 osób.

Zapytaliśmy głogowski sanepid, ile testów zlecono dotąd do wykonania. Oto odpowiedź:

- Do 16 kwietnia zlecono 80 testów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, procedura wobec osób z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 – informuje nas Krystyna Ciemny z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głogowie.