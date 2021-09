Samochodowe „złomy" blokują głogowskie parkingi i postojowe miejsca. To prawdziwa zmora miasta

W Głogowie, jak zresztą w wielu innych miastach problem z wolnym miejscem do parkowania jest spory. Tym bardziej widok porzuconego na parkingu wraku, czy zostawionego tam na długie miesiące i niszczejącego auta wzbudza negatywne emocje. Tym bardziej na osiedlach, gdzie każde miejsce parkingowe jest na wagę złota.

Nie raz pisaliśmy, że usunięcie takiego samochodu wcale nie jest takie proste.

Co na to przepisy Prawa o ruchu drogowym?

Art. 50a. o ruchu drogowym:

Usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela, skutek nieodebrania pojazdu w terminie

1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

3.Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zobowiązanej.

4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru.

5.Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się zasadą poszanowania prawa własności oraz potrzebą zapewnienia porządku na drogach publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb oraz jednostki i warunki ich współdziałania w zakresie usuwania pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane;

2) tryb postępowania w zakresie przejęcia pojazdu na własność gminy.