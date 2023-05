Sadzonka za starą oponę - akcja Nadleśnictwa Głogów wzbudziła spore zainteresowanie

- To pierwsza nasza akcja o nazwie „przynieś oponkę za sadzonkę”. Zależy nam na tym, by opony i elektrośmieci nie trafiały do lasu – mówi Justyna Brzechwa, specjalista służby leśnej. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z odzewu i mile zaskoczeni ilością zebranych opon. W cztery godziny zebraliśmy ponad pięćset opon, a do końca akcji jeszcze trochę.