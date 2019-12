Sąd uznał Andrzeja Radomskiego winnym zniesławienia Ewy Drozd. Ma zapłacić w sumie ponad 20 tys. zł

Sąd ogłosił wyrok, jednak jego uzasadnienie, podobnie jak cały proces, został utajniony dla mediów. Sędzia Małgorzata Kujawińska uznała Andrzeja Radomskiego za winnego zarzucanych mu czynów i wymierzyła mu karę finansową.

Musi zapłacić 8000 złotych grzywny, 10000 złotych nawiązki na rzecz Ewy Drozd i 1728 złotych na rzecz Ewy Drozd ze względu na powołanie pełnomocnika. Będzie musiał również zapłacić koszta sądowe sprawy.

Andrzej Radomski nie stawił się na publikacji wyroku.

- Mam nadzieję, że ten wyrok powstrzyma pana radnego przed kolejnymi takimi działaniami wobec innych - powiedziała nam w sądzie Ewa Drozd.

Jej pełnomocnik, adwokat Krzysztof Gągół zapowiedział jednak, że Andrzej Radomski może się spodziewać również pozwu cywilnego.

- Co do wyroku jesteśmy usatysfakcjonowani, uznaje on bowiem winę. Jednakże sama nawiązka odbiega od tego, o co wnosiliśmy, czyli kwotę 50 tysięcy złotych, dlatego nie wykluczamy pozwu cywilnego celem uzyskania uzupełnienia roszczenia - mówił adwokat.