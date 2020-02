Ruszyła powiatowa zbiórka darów na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie

Można przynosić koce, ręczniki, poduszki bez pierza, pościeli, materacyki, akcesoria dla zwierząt: smycze, szelki, obroże, miski, zabawki, transportery, szczotki/grzebienie, żwirek, kuwety, podkłady higieniczne oraz karmy i przysmaki dla psów i kotów. W Amicusie przebywa 70 psów i 84 koty, a w schronisku we Wróblinie Głogowskim są 43 psy i 14 kotów. – Zapraszam głogowian do corocznej zbiórki żywności i darów dla zwierząt z głogowskich schronisk – mówi starosta Jarosław Dudkowiak. –Zachęcam też wszystkich miłośników zwierząt, aby odwiedzali schroniska i wyprowadzali psy na spacery. Można to zrobić całymi rodzinami. Zobacz film:

W ubiegłym roku dzięki powiatowej zbiórce zebrano około 400 kilogramów karmy, 334 akcesoria do wyłożenia, 89 sztuk pozostałych przedmiotów typu smycze i miski.

Co roku zbiórka łączy mnóstwo osób, jest flagowym projektem Starostwa Powiatowego w Głogowie. Charakterystyczne jest to, że wsparcia udzielają również instytucje, już teraz dołączyło do akcji: Przedszkole Publiczne numer 21. w Głogowie oraz Przedszkole Niepubliczne Kubuś Puchatek.

W minionym roku ze schroniska do adopcji trafiło 127 psów i 48 kotów.