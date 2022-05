Ruszyła naprawa fontanny w Parku Słowiańskim. Nie wiadomo, kiedy będzie działać

Fontanna w Parku Słowiańskim ma niespełna dwa lata, a już wymaga naprawy. I to już kolejny raz. W niecce pojawiają się pęknięcia, dochodzi do odspojenia znajdujących, którymi wyłożone są brzegi niecki. Po tegorocznej zimie usterek było tak wiele, że fontanna czekała remont aż do 9 maja.

- Firma zobowiązała się podjąć prace naprawcze nieprzerwanie do dnia skutecznego usunięcia stwierdzonych wad – informuje Marta Dytwińska – Gawrońska, rzeczniczka prezydenta miasta.

A prace naprawcze polegają m.in. na uzupełnieniu izolacji, płyt granitowych oraz na wypełnieniu przestrzeni między granitowych.

Budowa wodotrysku wchodziła w zakres prac Rewitalizacji Parku Słowiańskiego. Po wielu kłopotach z jej dokończeniem oddano ją w lipcu 2020 roku. Koszt wszystkich prac w parku to ok. 6 mln 200 tys. złotych.

Naprawy wykonywane są w ramach gwarancji.