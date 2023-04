Rusza sezon wodny na Marinie w Głogowie. Kajaki i rowery wodne znów wypłyną na Odrę. FILM

W sobotę w Głogowie rozpocznie się sezon turystyczny na Odrze. Wraz z długim majowym weekendem tutejsza przystań rzeczna rusza z wypożyczalnią sprzętu wodnego.

– Od majówki oferujemy cały pakiet usług, jaki mamy na naszej przystani. Szykujemy dla mieszkańców miasta otwarcie sezonu, czyli ruszamy z wypożyczalnią sprzętu pływającego i zapraszamy do korzystania z rowerów i kajaków – mówi Tomasz Stolarek, kierownik przystani rzecznej w Głogowie.

Do dyspozycji miłośników rzecznej rekreacji jest 5 czteroosobowych rowerów wodnych oraz 10 dwuosobowych kajaków. A to nie wszystko, co głogowska marina oferuje turystom.