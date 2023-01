Rusza rządowy program „Energia dla Wsi". Przyjmują wnioski na dofinansowanie fotowoltaiki, biogazowni, wiatraków

Rząd ogłosił nowy program „Energia dla Wsi". Przewiduje on wypłatę do 2030 roku miliarda złotych na rozwój odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich. Pieniądze mają pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego, które będzie rozdzielać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Już od 25 stycznia w ramach pierwszego naboru rolnicy i tzw. spółdzielnie energetyczne mogą składać wnioski na dofinansowanie do inwestycji pozyskiwania czystej energii takich jak fotowoltaika, biogazownie, wiatraki, małe elektrownie wodne oraz magazyny energii.

- Celem programu jest zwiększenie dostępność finansowania inwestycji w OZE dla rolników oraz wszystkich zainteresowanych współpracą w ramach spółdzielni energetycznych, a w konsekwencji, aby rolnicy mogli odnosić korzyści, jakie odnoszą już choćby prywatni przedsiębiorcy czy przedsiębiorstwa energetyczne, które realizują inwestycje w OZE – informuje poseł Wojciech Zubowski. - Oznacza to, ni mniej ni więcej, dodatkowe dochody dla rolników i obniżenie kosztów pozyskania energii.