Rusza program Maluch Plus. Ma powstać ok. 100 tysięcy nowych miejsc opieki żłobkowej. Kto może składać wniosek?

Wnioski można składać do 19 lutego 2023 r.

- Obecnie działa 230 tysięcy miejsc opieki żłobkowej. Dla porównania w 2015 roku było ich około 80 tysięcy. To duży skok, ale to nas nie zadowala. Pomimo większej ilości miejsc opieki dla dzieci nadal istnieją gminy, w których nie ma żadnego żłobka ani przedszkola. Naszą ambicją jest to zmienić, chcemy aby w każdej gminie był przynajmniej jeden żłobek lub klub dziecięcy przeznaczony dla dzieci do trzeciego roku życia – informuje poseł Wojciech Zubowski.