Ruiny pałacu w Grębocicach. Trwa zabezpieczenie murów zabytku. ZDJĘCIA

Zabytkowe mury były w coraz gorszym stanie, dlatego gmina zainwestowała w ich zabezpieczenie. Na ten cel zabezpieczono w budżecie blisko 600 tys. zł. Oprócz zabezpieczenia murów, obiekt ma być podświetlony.

Stojące przy grębocickim parku ruiny pałacu niszczeją od lat. Wcześniej zostały ogrodzone, aby nikt do nich nie wchodził. Ze względu na stan obiektu było to niebezpieczne. Choć po zabezpieczeniu do ruin wciąż nie będzie można wchodzić, to będą one dużo lepiej widoczne z zewnątrz.

– Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to roboty powinny zakończyć się do końca czerwca – mówi nam wójt gminy Grębocice, Roman Jabłoński.

Z wnętrza pałacu usunięto rosnące w środku krzewy i drzewa, same mury zostały zaś odpowiednio wzmocnione.

