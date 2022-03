Różowy most w Głogowie. Kto zdecydował, że przeprawa przez Odrę ma taki kolor?

Różowy most na Odrze w Głogowie nosi nazwę Mostu Tolerancji. Pisząc o jedynej wciąż przeprawie przez rzekę przypomnimy nieco historii.

Do roku 1916 istniał w tym miejscu drewniany most zwodzony. Potem, w 1917 roku został oddany stalowy Most Hindenburga. Dotrwał niemal do końca wojny, bo zniszczono go w 1945 r.

Przeprawę przez rzekę odbudowano pod koniec lat 40. ubiegłego wieku. Obecny most ma długość 139 metrów, szerokość 12 metrów, a wysokość 12 metrów. Jest częścią biegnącej przez Głogów DK 12.

Most był stalowo-szary, aż pod koniec lat 90. głogowianin i architekt Andrzej Leszek Szczypień wpadł na pomysł, aby pomalować jego przęsła na inny kolor. Zaproponował lokalnej telewizji TV Głogów przeprowadzenie plebiscytu. Do głosowania wybrał pięć projektów kolorystycznych, każdy w trzech odcieniach: wrzosowo-różowy (pomysł jego córki Nataszy) oraz żółty w trzech odcieniach, niebieski w trzech odcieniach, czerwony w trzech odcieniach i zielony w trzech odcieniach sporządzonych przez głogowskiego artystę Zygmunta Stachurę.

No i okazuje się że to głogowianie wybrali kolor wrzosowo-różowy, a zarząd miasta Głogowa ostatecznie przyjął dwa odcienie koloru wrzosowego.

W 2005 roku przeprawie nadano nazwę Most Tolerancji.