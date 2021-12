Różowy głogowski most na Odrze podświetlony? Pomysł na iluminację tej konstrukcji złożyła miejska radna

Iluminacja mostu na Odrze to kolejna interpelacja złożona przez radną miejską Joannę Michałowską. We wniosku złożonym jakiś czas temu do prezydenta miasta napisała:

Wnioskuję o całoroczna, kolorowa lub zmieniającą barwy iluminacje świetlna pięknego głogowskiego mostu.

Nie ma to być iluminacja świąteczna, ale atrakcyjna, nowoczesna forma wyeksponowania elementu architektury miejskiej jakim jest most na Odrze w Głogowie. Podobne iluminacje podziwiać już można min. w stolicy Dolnego Śląska - Wrocławiu, jak również na długości pobliskiej trasy S5. Taka iluminacja to świetna forma ożywienia architektury, stałaby się ona w oczywisty sposób atakują miejska, jak również otwiera nowe możliwości uatrakcyjnienia przestrzeni pobliskiego Bulwaru Nadodrzańskiego, który został pokochany przez mieszkańców naszego miasta.W celu zobrazowania zaprojektowanej przeze mnie idei prezentuje tu kilka zdjęć mostu bardzo podobnego do naszego w Głogowie. Warto zwrócić uwagę, ze poprzez światło zwykła, metalowa forma nabiera niejako nowego wymiaru i nowoczesności.

W odpowiedzi prezydent napisał, że interpelacja została przekazana do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

i Autostrad, która zarządza przedmiotowym mostem. I jak tylko otrzyma odpowiedź, to radną poinformuje.

A jak Wam podoba się pomysł?