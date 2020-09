Rowerowy rajd z Głogowa do Jakubowa dla Amelki Antczak. Przyjedź na festyn i dołącz do zbiórki na leczenie dziewczynki

Rowerowy rajd odbędzie się 4 października, więc warto zaplanować ten dzień w kalendarzu. Cykliści ruszą z parkingu przy Galerii Glogovia o godz. 10. Trasa do wiaty w Jakubowie liczy ok. 10 km (w jedną stronę). Po drodze uczestnicy zwiedzą pięknie położoną winnicę przed Jakubowem, a potem samą winiarnię. Pod wiatą, dla uczestników rajdu zostanie przygotowany kilkugodzinny festyn z atrakcjami dla dzieci, w tym malowanie twarzy, dmuchańce, konkursy i nie tylko. Organizatorzy zapewniają ognisko z pieczeniem kiełbasek, ciasto, a w trakcie imprez będzie można zatańczyć zumbę pod okiem Katarzyny Pitoń. Jednak najważniejszym elementem rajdu ma być prowadzona w Jakubowie zbiórka pieniędzy dla 10-letniej Amelki. Przeprowadzi ją fundacja „Otwarte drzwi” Charytatywny rajd organizują Kamila Kuczeła fizjoterapeutka i Tomasz Witkiewicz, miłośnik rowerowych wypraw. Oboje dobrze znają Amelkę i chcą pomóc w jej rehabilitacji, ale też wesprzeć finansowo w opiece i w sprzęcie. - Zapraszamy wszystkich chętnych na rowerowy rajd, ale też na sam festyn – mówią organizatorzy. - Można dojechać do Jakubowa także samochodem i dołączyć do zabawy, ale przede wszystkim do zbiórki pieniędzy dla Amelki.

Urodziła się zdrowa

Kłopoty ze zdrowiem Amelki rozpoczęły się, gdy miała pięć lat. Dziewczynka miewała silne bóle głowy.Przeszła szereg badań, ale one nic nie wykazały. Rok później trafiła do szpitala klinicznego we Wrocławiu gdzie zdiagnozowano u niej jaskrę oraz poddano ją pierwszej z pięciu operacji. Z powodu pogarszających się wyników, złego wyniku rezonansu, w kwietniu 2018r trafiła do szpitala klinicznego w Poznaniu, gdzie lekarze diagnozowali u Amelki autoimmunologiczne zapalenie mózgu/ postępującą postać stwardnienia rozsianego PPMS. W toku postępującej choroby dziewczynka niedosłyszy i ma słaby wzrok. Amelka porusza się tylko na wózku, ma zaburzenia czucia, pęcherz neurogenny, napady miokloniczne (przyjmuje leki przeciwpadaczkowe). W grudniu 2018 zdiagnozowano u niej chorobę Degosa. Na całym świecie jest opisanych 200 przypadków tej choroby i to głównie wśród osób dorosłych. Dotychczas nie poznano jej przyczyny oraz do chwili obecnej żadna forma leczenia nie okazała się skuteczna. Do walki z tą chorobą jest niezbędna także codzienna rehabilitacja i opieka lekarska, leki, środki higieniczne, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny, specjalistyczne konsultacje lekarskie: neurologa, okulisty, urologa, rehabilitanta, indywidualny tok nauczania, a co za tym idzie nakłady finansowe.

Warto wesprzeć rodzinę w walce z chorobą dziewczynki i przyjechać na festyn do Jakubowa organizowany przez dwoje przyjaciół dziecka.