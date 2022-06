Rowerowa Pielgrzymka Głogowska 2022 już w drodze. Mają do pokonania 350 km w cztery dni. Zdjęcia

W pielgrzymce, oprócz głogowian jadą też rowerzyści z innych miejscowości. Spora grupa dołączyła ze Świebodzina i Zielonej Góry.

- Jest kilka osób ze Złotoryi, z Krosna Odrzańskiego, a kolejni mają dołączać już na trasie – mówi Marcin Malak, koordynator pielgrzymki. - Trasa jest podzielona na cztery dni, z czego trzy pierwsze odcinki po sto kilometrów, a ostatni, dzień wjazdu jest krótszy. Każdy jedzie ze swoimi intencjami, więc każdy ma jakiś własny cel tej podróży. Ogólnie można życzyć dobrej pogody i żeby nie było żadnych technicznych niespodzianek.

11. Rowerowa Pielgrzymka Głogowska ruszyła na Jasną Górę Grażyna Szyszka

Organizatorzy głogowskiej pielgrzymi dbają o to, by co roku trasa z Głogowa na Jasną Górę była nieco inna. W tym roku wyjątkowo jedzie przez województwo Łódzkie, a konkretnie przez Wieruszów.