Rowerowa kawiarnia Bike Café w głogowskim Parku Słowiańskim. Można tam kupić pyszną kawę korzenną i gorącą czekoladę z malinami

Głogowianie znają już Bike Café pani Małgorzaty Banaszkiewicz. Mobilna rowerowa kawiarnia działa blisko rok, a do tej pory można ją było spotkać na Bulwarze Nadodrzańskim. Zimą, elektryczny rower zmienia lokalizację i gdy jest pogoda, od poniedziałku do piątku (od około południa), serwuje pyszną kawę w Parku Słowiańskim. W niedziele wraca do klientów na bulwar.

W „rowerze” jest prąd, bieżąca woda, ekspres ciśnieniowy i młynek do kawy. Napoje są przygotowywane w ciągu kilku chwil na oczach klienta.

Czytaj też: