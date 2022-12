Rolniczy Dom Towarowy to w Głogowie kultowe już miejsce. Działa od ponad 50 lat!

W „Rolniczym” asortyment jest przeróżny. Próżno takiego szukać w innych sklepach. Klient ma do wyboru od porcelanowych serwisów, sztućców, garnków, najdrobniejszych artykułów gospodarstwa domowego, po żarówki, oświetlenie, meble, środki chemii gospodarczej. Można tam kupić m.in. termosy, kieliszki, butle na wino, gliniane garnki do kiszenia kapusty, ale też węglarki, szufelki, emaliowane miski, czy choćby kolorowe, tradycyjne fartuszki dla gospodyń, a nawet... termofory z kożuszkiem.

- Mamy same najbardziej potrzebne rzeczy – zapewnia Agata Stachurska, kierownik sklepu, która z firmą jest związana od 1990 roku. - U nas klient się zaopatrzy we wszystko, czego trzeba w każdym domu. Ale jak to teraz w handlu, staramy się iść z duchem czasu i łączyć tradycję z nowoczesnością.