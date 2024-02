Rolnicza blokada Głogowa. Protest potrwa dwa dni, także w nocy. Policja wyznaczyła objazdy Zobacz trasy

W czwartek i piątek (29 lutego i 1 marca) będzie rolnicza blokada Głogowa. Protest będzie trwał w dzień i w nocy, dlatego policja zaleca, aby w tym okresie omijać Głogów. Wyznaczono też objazdy. Zobacz trasy!

Przed dwudniowym protestem w rolników w mieście gęstnieje atmosfera. Zaplanowana na czwartek i piątek (29 lutego i 1 marca) blokada DK 12 między mostami bezpośrednio dotknie wielu mieszkańców regionu, w tym przedsiębiorców, pracowników zakładów KGHM, urzędów, czy choćby szpitala.

Starosta apeluje, rolnicy odpowiadają

Stąd apel starosty Jarosława Dudkowiaka do rolników, by podczas protestu umożliwili pracownikom służby medycznej wjazd do Głogowa z kierunków Sławy i Leszna. - Apeluję do organizatorów by zrezygnowali z blokady Głogowa. Wielu mieszkańców jest pewnie za protestem, ale nie tak, żeby sparaliżować ich życie. Czym innym jest blokada dróg szybkiego ruchu czy autostrad, a czym innym zablokowanie miasta na dwa dni! - mówi starosta. Jeden z organizatorów zapytany o ewentualną rezygnację z zajęcia przez rolników DK 12 odpowiedział, że nie ma takiej opcji.

- Co do przejazdu pracowników szpitala to nikt się jeszcze się do nas w tej sprawie nie zwracał, ale myślę, taki system jest to uzgodnienia i wypracowania – przyznał Ludwik Twardochleb z komitetu strajkowego rolników. - Trzeba pamiętać, że nasz strajk będzie prowadzony także nocą. Wchodzimy na drogę w czwartek o godzinie 10, a schodzimy w piątek o 19.45 – przypomina. Rolnicy zablokują DK 12 między mostami (na mapie)

Patrole policji na drogach dojazdowych

GDDKiA, która jest zarządcą DK 12, na której planowana jest blokada zapewnia, że jest w stałym kontakcie z głogowską policją. Wszystko po to, by miasto omijały samochody zmierzające na most na Odrze. - Patrole drogowe będą kierować kierowców na objazdy, czyli na drogi nr 329 i 292 – informuje Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału zarządcy drogi.

DW 292 to droga z Głogowa do Nowej Soli na most na Odrze. Trasa prowadzi przez Brzeg Głogowski i Bytom Odrzański. Z kolei drogą nr 329 można dojechać do S3 i dalej do Nowej Soli.

Blokada Głogowa – zalecane objazdy

Na czas objazdów policja wyznaczyła trasy alternatywne:

Droga ekspresowej S3 oraz droga krajowa nr 12

Pojazdy jadące w stronę Głogowa z powyższych dróg będą kierowane na rondzie przy zjeździe z S3 Radwanice/Drożów w kierunku miejscowości Nowa Sól. Następnie zjazd z drogi S3 do miejscowości Nowa Sól odbędzie się drogą wojewódzką nr 333, kolejno drogą DW292 aż do ul. Południowej w Nowej Soli w kierunku mostu na Odrze. Po przejeździe przez most objazd będzie kierowany ul. Nowosolską do skrzyżowania z DW321. Następnie drogą wojewódzką nr 321 przez miejscowości Siedlisko, Piękne Kąty, Różanówka, Bielawy, Skidniówek, Ceber, Grodziec Mały aż do drogi DW319. Na skrzyżowaniu dróg DW321 i DW319 do drogi krajowej nr 12 w kierunku Serbów. Od strony miejscowości Serby kierunek odwrotny.

Wyjazd z Głogowa

Pojazdy wyjeżdżające z Głogowa poniżej 12 ton na Rondzie Konstytucji 3 Maja będą kierowane ulicą Bolesława Krzywoustego, Piastowską, Rudnowską (DW292). Dalej drogą wojewódzką nr 292 przez miejscowość Przedmoście aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 323 w kierunku miejscowości Ciechanów. Po przejechaniu mostu w Ciechanowie należy się kierować dalej drogą DW323 aż do miejscowości Góra.

Od strony Leszna

W miejscowości Szlichtyngowa na skrzyżowaniu drogi DK12 z DW324 w lewo drogą DW324 przez miejscowości Dryżyna, Niechlów, Żuchlów, Wroniniec, Jastrzębia, aż do miejscowości Góra. Następnie należy kierować się na drogę wojewódzką 323 i przejechać przez most w miejscowości Ciechanów.

Ruch tranzytowy pojazdów ciężarowych drogą krajową DW12 od strony Wschowy będzie filtrowany we Wschowie i kierowany na Rodzie na Trakcie Królewskim w kierunku Wolsztyna, Następnie Nowa Sól i droga S3. - Zwracamy się także z prośbą do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności i zachowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami - apelują policjanci, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem podróżujących i płynnością ruchu.

