Rok szkolny za pasem, a w PP5 wielki remont. Jest decyzja: Dzieci trafią do SP9

W PP nr 5 w Głogowie trwają prace zakrojone na szeroką skalę. Prowadzona jest termomodernizacja obiektu, zmienia się też sporo w jego środku. Tymczasem już 1 września dzieci wracają do placówki. Bardzo zaniepokoiło to rodziców, którzy od kilku dni próbowali dowiedzieć się, jak będzie wyglądał pobyt maluchów w czasie remontu.

– Tam trwa wielki remont, podobno w salach i pomieszczeniach jest biało. I my słyszymy, że nasze dzieci mają tam trafić? Nawet gdyby sale posprzątano, to jak te dzieci, zwłaszcza z najmłodszych grup oderwanych od rodziców nagle, mają się zachować gdy dookoła pracują budowlańcy, słychać wiertarki i młoty? – zastanawia się jedna z matek, które skontaktowały się z naszą redakcją.

Rodzice byli uspokajani przez dyrekcję placówki. Na stronie PP5 pojawił się taki komunikat:

– W związku z prowadzonymi na terenie przedszkola pracami remontowymi proszę o zachowanie szczególnej wyrozumiałości ze względu na napotkane utrudnienia i konieczne zmiany organizacyjne oraz o podporządkowanie się napotkanym rozwiązaniom wynikającym z zachowania procedur bezpiecznego przebywania i poruszania się po placówce. Postarajmy się ten uciążliwy czas przetrwać pomagając sobie nawzajem i wspierając się. Dzięki temu ufam, że lżej nam będzie pokonywać napotkane trudności – informowała dyrektor Anna Kozak.

Remont PP nr 5 w Głogowie Kacper Chudzik

To jednak rodziców zdecydowanie nie uspokoiło. W rozmowie z nami prosili o interwencję. Apelowali do władz miasta o zorganizowanie dla ich maluchów miejsca w innych placówkach - na czas remontu. Z pytaniem o to zwróciliśmy się do ratusza.