Rodzina tragicznie zmarłego Pawła Chruszcza złożyła kilka wniosków dowodowych do przedstawionej przez prokuraturę kompleksowej opinii podsumowującej wyniki długiego i żmudnego śledztwa. Prokurator prowadzący dochodzenie ma je ocenić i zdecydować, co do ich zasadności. Czy to oznacza koniec dochodzenia?

Kompleksowa opinia trafiła do rodziny i jej pełnomocników w listopadzie tego roku. Jej opracowanie zajęło prokuraturze blisko półtora roku. Opinia jest bardzo obszerna, składa się między innymi ze szczegółowych wniosków biegłych z kilku różnych dziedzin, w tym z badań DNA (wykonaną na podstawie aż 54 punktów zabezpieczonych na wielu rzeczach Pawła Chruszcza, w tym na ubraniach oraz linie wisielczej), mechanoskopijnych, fizykochemiczna i traseologicznych. To analiza, która na ma wskazać jak najdokładniej okoliczności i przyczynę śmierci głogowianina. I właśnie w jej sprawie bliscy Pawła Chruszcza chcą jeszcze wyjaśnień.

- Dopełniliśmy wszelkich obowiązków w zakresie przedstawienia akt sprawy członkom rodziny i ich pełnomocnikom – wyjaśnia Zbigniew Harasimowicz, Prokurator Okręgowy w Legnicy. – Złożone przez nich ostatnio wnioski dotyczą uzupełnienia wyjaśnienia pewnych kwestii. Prokurator prowadzący będzie je oceniał i się do nich odnosił, czy jest zasadność wykonania kolejnych czynności. To bardzo poważna sprawa, w której każda linijka opinii, każda linijka zeznań ma znaczenie – przyznaje prokurator. – Jeżeli będziemy mieć w tej sprawie stanowisko, to udostępnimy je mediom. Ale w pierwszej kolejności dowie się o tym strona postępowania.

Zbigniew Harasimowicz przyznaje, że jeżeli ocena całości materiału przez prokuratora na to pozwoli, to być może stanie się tak jeszcze w tym roku.



Przypomnijmy, że Paweł Chruszcz został znaleziony martwy 31 maja 2018 roku. Jego ciało wisiało na słupie energetycznym w pobliżu Droglowic (gm. Pęcław). Przyczyną śmierci, w ocenie biegłych, było „uduszenie gwałtowne w mechanizmie powieszenia”.

Śledztwo od początku zakładało trzy kierunki: samobójstwo, samobójstwo pod presją innych osób oraz zabójstwo z upozorowaniem samobójstwa.

