Rekordowa sprzedaż alkoholu w Głogowie. W 2020 wydaliśmy na niego ponad 70.6 mln zł. RAPORT

Urząd miejski w Głogowie podliczył dane dotyczące wartości sprzedaży alkoholu w Głogowie w 2020 roku. Choć był to rok kryzysowy, to znowu w naszym mieście wydano więcej na napoje wyskokowe. W sumie to ponad 70,6 mln złotych. Rok wcześniej było to niemal 68 mln.

Najwięcej głogowianie wydali w sklepach na piwo i napoje z zawartością do 4,5 proc. alkoholu - na to poszło 31,8 mln. Drugie miejsce zajmuje wódka i inne alkohole powyżej 18 proc. - 29 mln. Najmniej w sklepach poszło na trunki procentowo pomiędzy tymi dwoma - 6 mln. W każdym wypadku była to kwota większa niż rok wcześniej - ze szczególnym wyróżnieniem wódek - za które zapłaciliśmy ponad 4 mln więcej.

Jeśli chodzi o sprzedaż w lokalach gastronomicznych - to tu sprzedaż zmalała. Z oczywistych względów. Przez sporą część roku były one zamknięte. Na piwa w lokalach wydano 2,4 mln, na wina 325 tys. a na wódki 892 tys.