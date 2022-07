Rap Stacja w Sławie. Zrobiło się tłoczno. Policja wlepia mandaty za złe parkowanie i odholowuje samochody

Tłok, zamieszanie, źle zaparkowane pojazdy, brak płynności ruchu to bolączki, z którymi borykają się nie od dzisiaj mieszkańcy Sławy, zwłaszcza w okresie wakacyjnym.

Problemy te narastają wraz z odbywającymi się imprezami masowymi. Policja apeluje o pozostawianie aut w miejscach, gdzie jest to dozwolone. W przeciwnym przypadku właściciele pozostawionych aut, które będą blokowały bądź utrudniały płynność ruchu będą musieli liczyć się z konsekwencjami.

I już się to dzieje od wczoraj, 7 lipca, gdy rozpoczął się muzyczny festiwal, który odwiedzi w sumie kilka tysięcy osób z całej Polski.

- W związku z tym apelujemy o rozsądek i wyobraźnie w momencie chęci pozostawienia swojego środka transportu - informuje Maja Piwowarska, oficer prasowa KPP Wschowa. - Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji prosimy o podejście do tej kwestii bardzo poważnie. Tak, aby przyjazd do Sławy nie zakończył się odholowaniem pojazdu, a był miłym wspomnieniem z wakacji.