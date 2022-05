Rap Stacja w Sławie 7-9 lipca 2022. Ponad 50 gwiazd raperzy: Peja, Molesta Ewenement, Sokół

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku przygotowuje się do największej w mieście wakacyjnej imprezy muzycznej, czyli do festiwali Rap Stacja 2022. Wydarzenie, podczas którego wystąpi ponad 50 artystów przyciągnie do Sławy kilkadziesiąt tysięcy fanów.

Festiwal Rap Stacja 2022 zaplanowany jest od 7 do 9 lipca. To już szósta edycja imprezy, a druga w Sławie. Na czas trwania imprezy SCKiW zostanie zamknięte tylko dla uczestników festiwalu.

Impreza to wielka promocja miasta, a wolnych miejsc noclegowych jest już niewiele. Gospodarz terenu, czyli SCKiW zadba o to, by zapewnić uczestnikom jak najlepsze warunki.