Rafał Stachera, bramkarz SPR-u Chrobry Głogów otwiera ośrodek wypoczynkowy

Rafał Stachera to osoba, której fanom głogowskiej piłki ręcznej przedstawiać nie trzeba. Od lat jest jednym z filarów obrony SPR-u Chrobry Głogów. Bramkarz głogowskiej drużyny pomógł w niejednej trudnej sytuacji meczowej. Wkrótce jednak będziemy go mogli poznać od innej strony. Wraz z żoną otwierają bowiem ośrodek wypoczynkowy w Świętokrzyskim - nad zalewem Sielpia. To jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w tym regionie Polski.

Prace nad stworzeniem tego miejsca rozpoczęły się kilka lat temu. Wtedy to małżeństwo Stacherów zakupiło działkę i zaczęło projektować ośrodek. Składa się on z kilku drewnianych domków - dwu oraz czteroosobowych, stojących w pobliżu zalewu oraz rzeki Czarnej.