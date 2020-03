Rafael Rokaszewicz: „Jestem pewien, że wyborów 10 maja nie będzie"

Organizacja wyborów prezydenckich podzieliła społeczeństwo. Jedni nie mają nic przeciwko, inni uważają, że z powodu epidemii koronawirusa należy je przenieść. Rząd zapowiada jednak, że wybory się odbędą. Zmienił nawet ordynację wyborczą.

Wielu samorządowców wskazuje jednak na to, że przeprowadzenie wyborów nie będzie możliwe. Wśród nich jest prezydent Głogowa.

Drodzy Głogowianie, jestem pewien, że wyborów 10 maja nie będzie. Moim zdaniem to kwestia czasu, kiedy ta decyzja zostanie ogłoszona przez rządzących. Całe to zamieszanie odwraca naszą uwagę od epidemii i zabiera energię tak potrzebną do walki z wirusem. A dziś powinniśmy WSZYSCY skupić się na walce o zdrowie i życie naszych mieszkańców. Polityka na bok! Namawiam WSZYSTKICH do współpracy. – pisze prezydent w swoim oświadczeniu.