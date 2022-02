Radny Sławomir Majewski z Głogowa jedzie pomagać na granicę. Będzie woził dary

Radny rady miasta w Głogowie, Sławomir Majewski, postanowił osobiście zaangażować się w pomoc dla Ukraińców. Zamierza kursować swoim busem, dostarczając na granicę dary oraz pomagając w odbiorze uchodźców.

– W południe ruszam na granicę ukraińską. We Wrocławiu ładują mi całego busa w artykuły medyczne - potem mam umówiony odbiór na granicy! Jeżeli jeszcze chcecie pomóc, to na Poczdamskiej w Głogowie, (zielony wieżowiec) od 8 do 12 będzie stał biały bus VW, drzwi boczne będą otwarte. WRZUĆCIE! Potrzebne jeszcze są: bandaże, opatrunki, spreje na odparzenia, energetyki! Wiem, że już bardzo dużo w naszym mieście się dzieje -super! DZIAŁAMY! – mówi Sławomir Majewski.