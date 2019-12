Rada powiatu również za północnym wariantem obwodnicy Głogowa

Radni spotkali się w czwartek, 12 grudnia, dwa dni po tym, jak wspólnie stanowisko w tej samej sprawie podjęły cztery gminy: Żukowice, Kota, wiejska Głogów i Jerzmanowa. W imieniu mieszkańców, zaapelowali do inwestora czyli do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wybór wariantu północnego PN5. Za tym wariantem opowiadają się również władze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Kombinatu Górniczo Hutniczego Miedzi.

W czasie sesji, do wniosku radnych PiS wniesiono niewielkie poprawki. W obawie o ujęcie wody pitnej w Serbach, rada dopisała, by inwestor przedstawił rozwiązania ochrony i zabezpieczenia tego ujęcia.

Ponadto, zaniepokojeni odległym terminem realizacji inwestycji (oddanie na ok. 2027 rok), radni zaapelowali do GDDKiA o umieszczenie tej inwestycji w takim programie rządowych, który zapewni jej realizację. A to dlatego, że obecnie budowa obwodnicy znajduje się na liście podstawowej Krajowego Programu Budowy Dróg i Autostrad, który przyjęty jest na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 r.

Stanowisko przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.