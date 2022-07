PWSZ w Głogowie ma nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej do szkolenia pielęgniarek

Nowoczesne centrum zajmuje kilka pomieszczeń i jest urządzone na wzór szpitalnych sal. Są w nich także „pacjenci”, czyli fantomy, które płaczą i oddychają. Wszystko urządzono po to, by studenci mieli warunki do nauki jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych.

O wyposażeniu nowego Centrum Symulacji Medycznej opowiadała Dorota Milecka, dyrektor Instytutu Medycznego PWSZ w Głogowie. Wyjaśniała, że jest jest ono tak przygotowane, że odpowiada różnym poziomom zaawansowania studentów z różnych roczników.

Do tej pory pielęgniarstwo na głogowskiej PWSZ ukończyło ponad 80 osób. W lipcu tego roku po raz pierwszy w historii uczelni odbyła się uroczystość „czepkowania" 20 pielęgniarek.

Studenci mają do dyspozycji symulatory pacjentów w różnym wieku od noworodka po dorosłych. Na CSM głogowska uczelnia zdobyła ponad 2,5 mln zł z UE. Wkład własny uczelni to 110 tys. zł.