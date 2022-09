Pustki w składzie opału w Głogowie. Ekogroszek z Ukrainy po 3600 zł za tonę

Skład opału przy Rudnowskiej Arkadiusza Jurasa dziennie odwiedza kilkanaście osób w poszukiwaniu węgla na zimę. Kolejni dopytują o towar telefonicznie. Tymczasem na placu, gdzie w poprzednich latach był wybór – pustki. Leżą jedynie trzy niewielkie pryzmy z opałem.

- Mamy czeski, lekko brunatny groszek, który jeszcze do niedawna był u nas zabroniony, po 1800 zł za tonę. Ludzie go nie kupują, bo go nie znają i nie wiedzą jak się spala. W sprzedaży jest też niemiecki brykiet po 2300 zł, który rok temu kosztował 700 zł. No i jest Ekogroszek z Ukrainy po 3600 zł za tonę -wylicza Katarzyna Juras. - Brykiet i czeski węgiel wzięliśmy ze względu na to, by ludzie nie zostali z niczym na zimę. Brykietu już nie będzie, bo Niemcy niedawno poinformowali, że do Polski już nie będzie sprzedawany.