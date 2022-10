Punkty dystrybucji tabletek jodku potasu w Głogowie i powiecie. Znajdź punkt w swojej okolicy. Lista

Co to takiego jodek potasu?

Tabletki jodku potasu trafiły do punktów dystrybucji

We wrześniu tabletki trafiły do strażaków w całej Polsce, także i do Głogowa, na wypadek skażenia radiacyjnego, aby zabezpieczyć organizm przed przyjęciem „złego” jodu. Dla wszystkich, którzy zgodnie ze wskazaniami medycznymi powinni otrzymać jodek potasu, została zabezpieczono łącznie ponad 57 mln tabletek.

Strażacy rozdzielili je na punkty w każdej gminie. Są one zlokalizowane w szkołach, szpitalach, ośrodkach kultury, przychodniach, świetlicach, domach ludowych.