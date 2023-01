Przyroda oszalała! Mamy styczeń, a w Głogowie kwitną stokrotki, a drzewa mają pąki

Przełom starego i nowego roku przyniósł w całym kraju wysokie temperatury. W wielu regionach temperatura sięgała 17 - 18 ºC. W samą noc sylwestrową na Dolnym Śląsku było miejscami 16 stopni Celsjusza!

Tak ciepła aura „oszukała” rośliny, które poczuły wiosnę. Najbardziej widać to w ogrodach. Na owocowych drzewach i lilakach widać już pąki, kwitną stokrotki. Budleje i hortensje ogrodowe mają młode listki, a w środku zimy zakwitły kwiaty na działkach w Kulowie.

Niestety, taka pogoda to anomalia, która może być niebezpieczna dla roślin, bo zima, a zapewne mrozy, jeszcze wrócą.

Okres wegetacyjny to termin, który pojawia się głównie w doniesieniach dla rolników, czasami zdarza się, że pojawiają się o nim wzmianki w prognozie pogody. Jednakże dla ogrodników, także amatorów, jest to także bardzo ważny termin.