Przyjechała z Wałbrzycha, by okradać mieszkania w Głogowie

Było to możliwe dzięki czujności mieszkańców bloku, którzy zasygnalizowali obecność podejrzanej osoby i poinformowali o tym fakcie policję.

Być może pokrzywdzony do tej chwili nie zorientował by się, że padł ofiarą kradzieży. Kiedy policjanci dotarli do jego mieszkania było ono otwarte. Pokrzywdzony dopiero w obecności policjantów stwierdził, że został mu skradziony portfel z dokumentami oraz gotówką.

Kilka chwil później policjanci zatrzymali podejrzewaną kobietę i odzyskali skradziony portfel. Zatrzymana przyznała się do kradzieży. W trakcie przesłuchania stwierdziła, że przyjechała do Głogowa po to, by dokonać kradzieży.

Kobieta działała w ten sposób, że chodząc po klatkach schodowych bloków, chwytała za klamki drzwi i sprawdzała czy nie są otwarte.

Grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.

– Apelujemy do wszystkich mieszkańców powiatu o właściwe zabezpieczenie swoich mieszkań i domów. Pamiętajmy, że okazja sprzyja złodziejowi. Zaś sąsiedzkie wsparcie może się okazać bezcenne – mówi Bogdan Kaleta, oficer prasowy komendy policji w Głogowie.