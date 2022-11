Przyjdź i posadź drzewo w głogowskim parku. Akcja we wtorek, 8 listopada Grażyna Szyszka

Akcja sadzenia drzew w głogowskim parku na Piastowie mat. prasowe

We wtorek, 8 listopada można się przyłączyć do miejskiej akcji promującej „Czyste, zielone miasta”. Miasto zaprasza do Parku 100-lecia Odzyskania Niepodległości na os. Piastów Śląskich na wspólne sadzenie drzew.