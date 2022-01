Przy Szkole Podstawowej nr 6 w Głogowie jest nowy plac apelowy z miasteczkiem rowerowym

Szkoła Podstawowa nr 6 w Głogowie może się pochwalić nowym placem apelowym, na którym urządzono rowerowy z grami edukacyjnymi. W ramach zadania, oprócz remontu nawierzchni, wyremontowano też dojście i dojazd dla służb do szkoły.

W celu likwidacji barier architektonicznych na rzecz osób niepełnosprawnych zamontowano rampę (podjazd) dla wózków do szkoły. Wejście do szkoły znajduje się na wyższym poziomie niż teren, dlatego montaż podjazdu umożliwia samodzielne wejście do budynku osób niepełnosprawnych.

Koszt realizacji zadania: 681.086,67 zł brutto.