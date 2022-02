Przeżyjmy to jeszcze raz! Fantastyczne zdjęcia z pierwszej w historii szkoły studniówki głogowskiego Aslana! RED

Wracamy do ważnego wydarzenia dla uczniów prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Aslan. Była to pierwsza w historii szkoły studniówka. I choć już pokazywaliśmy zdjęcia z balu, to trzeba zobaczyć najnowszą galerię z tej imprezy. Te fantastyczne zdjęcia będą piękną pamiątką dla maturzystów i nauczycieli.