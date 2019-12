Przez remont ulicy Długiej znów otworzą Rynek dla aut. Kiedy i na jak długo?

- Jestem jak najbardziej za zamknięciem rynku dla aut. To świetny pomysł. Ale powinno się to stać po zakończeniu remontu ulicy Długiej, która jest częściowo zamknięta. Poruszanie się po tej części miasta jest teraz ogromnie problematyczne - mówi pani Anna.

Mieszkańcy Starego Miasta zgłosili nam problem, z jakim borykają się od czasu zamknięcia dla ruchu części Rynku. Co do tego, że wyprowadzanie ruchu z rynku jest dobrym rozwiązaniem nasi rozmówcy nie mieli wątpliwości. Zaznaczają jednak, że zrobiono to zbyt wcześnie.

Tak było m.in. w czwartek, 28 listopada, gdy wezwany na miejsce patrol policji wystawił dla właścicieli nieprawidłowo zaparkowanych samochodów blisko 20 wezwań na komendę.

W następnych dniach policja również była wzywana w to miejsce. - Tu nie ma przecież gdzie parkować, to co się dziwić, że stają. Ale racja, że chociaż jedna strona powinna być wolna. Żeby zastawiono tylko jedną część drogi, to auta normalnie by się mijały. A tak to jest problem - mówił nam jeden z mieszkańców okolicy.

Prezydent Piotr Poznański, zapytany przez mieszkańców na spotkaniu w ratuszu o przedwczesne zamknięcie ruchu odpowiedział, że jeśli będą problemy, możliwe, że czasowo ruch zostanie przywrócony. Czy tak się stanie?

Zapytaliśmy o to w głogowskim ratuszu. Okazuje się, że faktycznie, ruch na Rynek prawdopodobnie na pewien czas wróci. Jednakże tylko przejazd, nie będzie tam już możliwości parkowania. Chodzi o czas kilku tygodni, kiedy roboty na ul. Długiej wejdą w kolejny etap. Zablokowanie odcinka drogi wymusi wtedy przywrócenie ruchu na rynek. Nie wiadomo jednak jeszcze kiedy dokładnie to nastąpi. Całość prac ma zakończyć się do ostatnich dni lutego 2020 (chyba że warunki pogodowe uniemożliwią pracę). Później ul. Długa stanie się jednokierunkowa, a Rynek przy teatrze zamknięty dla ruchu aut ostatecznie.

