Przewodnik turystyczny o Głogowie. Nowa publikacja TZG

Wielu turystów przyjeżdżających do Głogowa zwracało uwagę na to, że nasze miasto nie ma dostępnego przewodnika turystycznego. Ostatni wydany miał już swoje lata i zdążył się zdezaktualizować. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej wydało więc uaktualnioną edycję przewodnika - „Głogów i bliska okolica. Przewodnik turystyczny". (Głogów and its surroundings. Guidebook. Glogau und Umgebung. Ein Reiseführer), którego autorem jest znany głogowski regionalista Antoni Bok.

Publikacja zawiera 144 strony, plan Głogowa, mapkę bliskiej okolicy oraz liczne szkice tras turystycznych. Jego promocja rozpoczęła się podczas akcji Zima w Twierdzy.

W spisie treści książki znalazły się: Głogów dla turystów , Informacje , Głogowskie „naj” i osobliwości 1, Marina Głogów 1, Historia Głogowa 7, Kultura dawnego Głogowa I. MIEJSKA TRASA TURYSTYCZNA, Kolegiata Wniebowzięcia NMP , Ku Odrze , Zamek Książąt Głogowskich, Plac Jana Pawła II, Stare Miasto (część południowa), Kościół Bożego Ciała, Rynek, Bulwar Nadodrzański II. SPACER PO SRÓDMIEŚCIU III. FOSA TWIERDZY NOWOŻYTNEJ, IV. WOKÓŁ STAREGO MIASTA, WYCIECZKI W OKOLICE, Wybrana literatura.

Okładka przewodnika TZG

Dodatkowo wydawnictwo posiada kody QR do turystycznych aplikacji miejskich.