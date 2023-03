Przetarg na budowę nowego ronda w Głogowie ogłoszony. Powstanie na skrzyżowaniu Legnickiej z Piłsudskiego

Długo zapowiadana przez miasto inwestycja wreszcie ogłoszona. Ogłoszono przetarg na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Poniatowskiego i Legnickiej. Będzie to drugie w Głogowie rondo turbinowe (pierwsze zbudowano na wylocie do Nielubi).

- Miasto wybuduje to potrzebne rondo nie na własnym majątku, bo jest to skrzyżowanie drogi krajowej i dróg wojewódzkich. Przed nami zadanie bardzo duże i skomplikowane. Przebudujemy wloty, ciągi pieszo-jezdne, oświetlenie. Czekają nas utrudnienia w tej części miasta, ale inwestycja poprawi płynność ruchu i bezpieczeństwo na tym wjeździe do Głogowa - mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.