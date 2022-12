Przepiękne i pyszne torty Pauliny z Głogowa robią furorę za granicą. Zobacz zdjęcia

Paulina Lipowska wraz z rodziną od kilku lat mieszka w Anglii. Urodziła się i wychowała jednak w Głogowie i do rodzinnego miasta często wraca. Pani Paulina za granicą prowadzi małą firmę zajmującą się tortami i ciastami. A wychodzą jej prawdziwe cudeńka.

Już w Anglii pani Paulina założyła firmę „Bake it", która pozwala jej łączyć pracę z pasją. Ale jak to się wszystko zaczęło?

– Piec lubiłam zawsze i na całe szczęście rodzice mi na to pozwalali. Ale jako tako pierwszy tort zrobiłam na pierwsze urodziny mojej Gabrysi. Obejrzałam kilka filmików na Youtube i stwierdziłam,że nie wygląda tak trudno jakoś. No i się zaczęło. Skończyłam pierwszy i już myślałam kiedy zrobię następny i jak będzie wyglądać. Nie raz, nie dwa piekłam tort tylko po to żeby sprawdzić swoje umiejętności i zrobić zdjęcie do portfolio – mówi głogowianka.