Przemków zatrzymany w kadrze. Wąskie uliczki, stare kamienice, ozdobne fasady. Zobaczcie zdjęcia

Przemków to miasteczko położone na północnym krańcu Borów Dolnośląskich, przy drodze krajowej nr 12. Zamieszkuje je ok. 6 tys. osób. Od ponad 20 lat najczęściej kojarzone z Dolnośląskim Świętem Miodu i Wina, które odbywa się pod koniec września i przyciąga do miasta prawdziwe tłumy z całej Polski.

Nazwa Przemkowa pochodzi od imienia założyciela, księcia głogowsko-żagańskiego Przemka ścinawskiego, który założył miasto w roku 1280. Wspomina o tym kartograf i geograf Mateusz Merian w swoim dziele Topographia, wydanym w roku 1650, podając dwie formy nazwy miejscowości: Primmikau oraz Primnickau.

