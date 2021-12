Z okazji świąt Bożego Narodzenia wiele osób ozdabia swoje mieszkania i domy. Wśród nich są państwo Szanter z Rzeczycy (gmina Grębocice) pod Głogowem. Każdego roku ich dom w okresie świąt wygląda przepięknie. Nie inaczej jest tym razem. Zobaczcie sami pięknie ozdobiony dom na zdjęciach w galerii.

Na Stanowisku Kierowania PSP Głogów pracuje pięciu strażaków, którzy pełnią 24-godzinne dyżury. To do nich trafiają wezwania, te o pożarach czy wypadkach. Ale też bardziej nietypowe. A dzwoniono do nich np., by wezwać taksówkę, zamówić pizzę czy w poszukiwaniu... kandydata na męża.