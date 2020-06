Przegląd tygodnia w Głogowie, najważniejsze wydarzenia od 21.06 do 27.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Głogowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.06 a 27.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kotla: Stachuriada 2020 tylko online. Zapraszamy do oglądania koncertów. Zobaczcie też zdjęcia z poprzednich lat!”?

Przegląd tygodnia Głogów od 21.06 do 27.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kotla: Stachuriada 2020 tylko online. Zapraszamy do oglądania koncertów. Zobaczcie też zdjęcia z poprzednich lat! Grochowicka 21. Stachuriada inna niż wszystkie – nie na polanie a w sieci. O godzinie 20 koncert Anny Kaltbach, a o godz. 21 zaśpiewa grupa „U studni". Występy zarejestrowano w czerwcu na polanie w Grochowicach. Zapraszamy na Stachuriadę online na Facebooka Stachuriada Grochowice. Zobaczcie też nasze zdjęcia z polany z lat 2012 – 2019. Szukajcie się na nich! 📢 Głogów: Zawody wędkarskie Koła PZW „Famaba" w Zatoce Kolegiackiej. ZDJĘCIA W sobotę, 27 czerwca, przy Zatoce Kolegiackiej zorganizowane zostały zawody wędkarskie, w którym udział wzięli członkowie głogowskiego KW PZW „Famaba".

📢 Głogów: Drobna kolizja zatrzymała cały ruch na DK 12 w stronę mostu. Po nerwowych reakcjach innych kierowców, jezdnię udrożniono O tym, że duże rondo i doga na most to newralgiczne miejsce Głogowa, nikomu nie trzeba przypominać. Zwłaszcza w piątki. Tymczasem drobna kolizja ciężarówki z autem osobowym na kilkadziesiąt minut zablokowała wyjazd z ronda na most. Dopiero po interwencji zdenerwowanych kierowców, osobówka zjechała z jezdni i stanęła koło Lidla, a ciężarówka zatrzymała się na pasie do prawoskrętu. 📢 Sława: Od soboty ruszają kąpieliska nad jeziorem. Nowa plaża czeka na turystów. Sprawdź, ile koszuje wjazd na teren SCKiW Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku zaprasza na plaże nad jezioro. Sezon kąpielowy rozpoczyna się od soboty, 27 czerwca. Wszystko jest już przygotowane.

📢 Głogów: Zderzenie przy wyjeździe z dużego ronda. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym Niewielkie utrudnienia występują na wyjeździe z Ronda Konstytucji 3 Maja w Głogowie w stronę mostu. Ciężarówka uderzyła tam w auto osobowe.

📢 Głogów: Zakończenie roku szkolnego 2020 w SP 8 i SP 12. Zobaczcie zdjęcia Dziś zakończenie roku szkolnego 2019/20. Jest zupełnie inne niż do tej pory. Uczniowie odbierają świadectwa nie na apelach, a podzieleni na klasy, w odstępach czasowych i w maseczkach na twarzy. 📢 Głogów: Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2. ZDJĘCIA 26 czerwca to dzień oficjalnego zakończenia roku szkolnego. To był rok bardzo nietypowy. Zakończenie roku dla wielu uczniów było pierwszą od dawna okazją do zobaczenia na żywo swoich kolegów i koleżanek oraz nauczycieli. Odwiedziliśmy z aparatem Szkołę Podstawową nr 2 w Głogowie. Na zdjęciach rozdanie świadectw wśród uczniów klas trzecich. 📢 UWAGA. Burza nadciąga nad Dolny Śląsk z Czech. Ostrzeżenie pogodowe W piątek, 26 czerwca, na terenie województwa Dolnośląskiego może zagrzmieć i zawiać. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem.

📢 W jednym z gospodarstw w Dalkowie uśpiono i zutylizowano kilkadziesiąt świń. Wszystko przez ASF Afrykański pomór świń w Dalkowie w powiecie polkowickim. Wyszczególniono tam obszar nadzoru w związku z wykryciem ASF. Na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Wojewoda Dolnośląski wydał rozporządzenie regulujące zasady postępowania na tym obszarze.

Papież robi porządki w polskim kościele, odsunięty biskup kaliski.