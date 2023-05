Przegląd prasy z tygodnia 14.05.2023. Co działo się w Głogowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Do niedzieli na placu parkingowym przy al. Wolności w Nowej Soli potrwa Kiermasz Ogrodniczy Zielone Ogrody nad Odrą. Byliśmy na miejscu. Klientów nie brakuje, a towar zachwyca. Ile trzeba mieć pieniędzy? Zobacz, co i za ile można kupić.

MOP, czyli Miejsca Obsługi Podróżnych to parkingi przy drogach szybkiego ruchu i autostradach, gdzie można odpocząć w podróży, zjeść lub zatankować paliwo. Mało kto już pamięta, jak się kiedyś odpoczywało w takich miejscach. Zobaczcie zatem na zdjęciach z archiwum GDDKiA.

WPEC szykuje się do wielkiego remontu sieci ciepłowniczej w Głogowie. Jeszcze w tym roku remonty mają być przeprowadzone trzy przebudowy ważnych i najbardziej awaryjnych miejsc w mieście, W tym roku na remonty spółka planuje wydać 16 mln zł.

Uwaga! Policja poszukuje świadków! W środę, 10 maja około godz. 11.10 przy ul. Budziszyńskiej w Głogowie doszło do włamania do jednego z mieszkań. Sprawcy oddalili się w stronę ul. Królowej Jadwigi.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie zmienia nazwę. Od nowego roku akademickiego uczelnia będzie Państwową Akademią Nauk Stosowanych.

Straszny wypadek na prywatnej posesji pod Strzelinem. We wtorek około południa, do oczka wodnego wpadła dwuletnia dziewczynka. Przypadkowi świadkowie zauważyli to dosyć późno, dziecko po wyciągnięciu na brzeg nie dawało już oznak życia. Rozgrywający się na oczach dorosłych dramat, spowodował, że przytomność straciły dwie osoby.