Przegląd prasy z Głogowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 6.06.2024

Uczniowie szkół ponadpodstawowych nagrodzeni stypendiami. Pieniądze za m. in. sukcesy w nauce otrzymało 63 uczniów a także 32 studentów.

Aż 8:1 wygrała druga drużyna Chrobrego Głogów, która w 4. Lidze zmierzyła się z Górnikiem Nowe Miasto Wałbrzych. Przed głogowianami jeszcze dwie kolejki rozgrywek.

Zanim kierowcy pojadą dolnośląskim odcinkiem drogi S3, służby ratunkowe ćwiczyli wczoraj (4 czerwca) udzielanie pomocy na tej trasie. To było jedne z największych na Dolnym Śląsku wydarzenie tego typu. W akcji wzięło udział 250 strażaków z całego Dolnego Śląska, 70 osiem pojazdów, samolot gaśniczy i śmigłowiec policyjny. Do tego ponad siedemdziesięciu policjantów i ratowników medycznych. Uczestnicy ćwiczeń przez kilka godzin brali udział w czterech oddzielnych epizodach. Wszystko po to, aby w razie prawdziwej tragedii służby nie były niczym zaskoczone. Zobaczcie filmy i zdjęcia z ćwiczeń "Tunel 2024".