Przegląd prasy z Głogowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 6.04.2023

W Wielką Sobotę, 8 kwietnia katolicy będą święcić pokarmy na Wielkanoc. Sprawdziliśmy parafie w Głogowie i w okolicy i podajemy, gdzie i o której godzinie można iść z koszyczkiem. Zobacz też, co musi się znaleźć w święconce.

Kolejne podwyżki ogrzewania w Głogowie! I to wysokie! Od kwietnia stawki za odgrzewanie podniosły Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Energetyka Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa KGHM. SM Nadodrze zgłasza sprzeciw.

Tych przestępców poszukuje dolnośląska policja z Art. 310 § 2 Puszczanie w obieg pieniądza, innego środka płatniczego lub dokumentu określonego w art. 310 § 1 albo go w takim celu przyjmowanie, przechowywanie, przewożenie, przenoszenie, przesyłanie albo pomaganie do jego zbycia lub ukrycia, Art. 310 § 1 Podrabianie albo przerabianie polskiego albo obcego pieniądza, innego środka płatniczego albo dokumentu uprawniającego do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierającego obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce lub z pieniędzy, innego środka płatniczego albo z takiego dokumentu usuwanie oznaki umorzenia. Dane i zdjęcia pochodzą ze strony policja.gov i są aktualne na dzień 5.04.2023 roku.