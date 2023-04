Przegląd prasy z Głogowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 30.04.2023

Zobaczcie Głogów widziany z wieży zamkowej w Głogowie. Taka roztacza się z niej panorama miasta.

Do groźnego zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie na pumptracku w Obiszowie (gmina Grębocice). Ranny został nastolatek.

Trwają ostatnie, gorączkowe przygotowania do Festiwalu Kwiatów i Sztuki 2023 w Zamku Książ. To największa majówka na Dolnym Śląsku, podczas której Wałbrzych i zamkowe komnaty odwiedzą tysiące turystów. Impreza uroczyście zostanie zainaugurowana w sobotę, 29 kwietnia i potrwa do 3 maja. Zajrzeliśmy dzisiaj do zamku, by podejrzeć, jak będą wyglądać ukwiecone komnaty. To trzeba zobaczyć.