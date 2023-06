Przegląd prasy z Głogowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 3.06.2023

Głogowianie na archiwalnych zdjęciach sprzed 10 lat. Wszystkie pochodzą z archiwum Tygodnika Głogowskiego. Mamy stare zdjęcia zrobione na imprezach, wydarzeniach, spotkaniach czy akcjach sprzed kilkunastu lat, dzięki temu co pewien czas je pokazujemy. Zobaczcie galerię zdjęć z lat 2011-2013. Tacy byliśmy ponad 10 lat temu. Rozpoznajecie kogoś?

Nowy tomograf komputerowy trafi do Polkowic! Za kilka miesięcy skorzystają z niego pierwsi pacjenci. Gmina Polkowice otrzymała rządową promesę na nowoczesny tomograf komputerowy. Decyzja o sfinansowaniu potrzebnego urządzenia dla polkowiczan zapadła kilka dni temu.

Szeroka, wygodna droga z Grębocic do Kwielic oficjalnie oddana. To tak zwana obwodnica Kwielic, którą już niebawem będą jeździć do pracy także górnicy.

W środę (31 maja) na autostradzie A4 pod Legnicą doszło do wypadku. Ciężarówka uderzyła w samochód osobowy. Nikomu nic się nie stało, ale kobieta może mówić o ogromnym szczęściu, dosłownie oszukała przeznaczenie... Prowadząca wyszła z auta tuż przed zderzeniem. Policja szukała kierowcy ciężarówki, bo ten, choć zatrzymał się, chwilę później uciekł z miejsca wypadku. Zatrzymali go przypadkowi kierowcy na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Był nietrzeźwy!

W Czernej, w gminie Żukowice zakończono remont wiejskiej świetlicy. Wymieniono niemal wszystko, łącznie z instalacjami. Nowe wyposażenie świetlicowej kuchni aż lśni!