Przegląd prasy z Głogowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 28.12.2023

„Kupa, jaka jest, każdy widzi”, parafrazując klasyka. Ale czy na pewno? Rzadko się o tym rozmawia, nie zawsze też wszyscy zaglądają do toalety, żeby skontrolować swój stolec. Warto się przełamać, bo kształt kupy może wiele powiedzieć o stanie zdrowia. Dowiedz się, jakie są rodzaje stolca wg Bristol Stool Chart i na co zwracać uwagę.

Szukasz prężnie rozwijającego się miasta na Dolnym Śląsku, by tam zamieszkać? Wbrew ogólnemu trendowi demograficznej zniżki, są w naszym regionie miasta, w których przybywa mieszkańców i miejsca pod tym względem stabilne. Które to? Wskazuje to najnowsza "Prognoza ludności na lata 2023-2060" GUS. Przedstawiamy 15 najwolniej wyludniających się miast i powiatów dolnośląskich oraz te które rosną. Są wśród nich takie, które za ponad trzy dekady urosną niemal o połowę! Oto one.