Przegląd prasy z Głogowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.06.2023

Gwiazdy estrady ruszyły w Polskę. Wystąpią także na Dolnym Śląsku na świętach organizowanych przez miasta. Kogo zobaczymy? Michała Szpaka, Roksanę Węgiel, Big Cyca, Raz Dwa Trzy, Piotra Cugowskiego, Sarsę, Cleo i wielu innych. Od czerwca do końca wakacji 2023 w różnych dolnośląskich miastach będą koncerty, festyny i tradycyjne imprezy, związane z historią miejscowości. W galerii znajdziecie terminy i miasta, w których wystąpią znani artyści.

Do Muzeum Archeologiczno-Historycznego trafiła z Poznania rzeźba Salomei, dawnej władczyni Głogowa. Posąg uratowany z ruin powojennego Głogowa przez dziesięciolecia znajdował się daleko. Teraz znów może cieszyć oko głogowian.

Zdolni uczniowie głogowskich podstawówek odebrali stypendia prezydenta Głogowa. Na uroczystość do Teatru Miejskiego w Głogowie, oprócz stypendystów przyszło też wielu rodziców i dziadków.

W Głogowie rusza kolejna edycja programu „Stop nowotworom u dzieci". Dzięki współpracy miasta i Stowarzyszenia Otwarte Drzwi przebadanych zostanie kolejnych 160 dzieci.

Uczniowie głogowskich szkół odebrali dziś stypendia za świetne wyniki w nauce. Zobaczcie zdjęcia z pierwszej tury wręczania.

Dni Gminy Radwanice 2023. W tym roku gwiazdą imprezy będzie Zenek Martyniuk z zespołem Akcent. Dni Gminy Radwanice zaplanowano w połowie czerwca.

W centrum Głogowa na placu Tysiąclecia doszło do awantury, w wyniku której polała się krew. Podczas libacji alkoholowej pijany 66-latek miał zranić nożem 35-latka. Ranny trafił do szpitala, a podejrzany do policyjnego aresztu.